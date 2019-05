अरुणाचल में विधायक सहित 7 लोगों को गोलियों से भूना, NSCN (IM) उग्रवादियों पर शक

अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में एनएससीएन (आईएम) के संदिग्ध उग्रवादियों ने एनपीपी के एक विधानसभा प्रत्याशी, दो सुरक्षा कर्मियों सहित सात लोगों की मंगलवार को गोली मार कर हत्या कर दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। जिले की खोंसा पश्चिम विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक तिरोंग अबो, इस सीट से दोबारा निर्वाचित होने का प्रयास कर रहे थे।

तिरप उपायुक्त पीएम थुंगन ने बताया कि अबो असम से अपने विधानसभा क्षेत्र में वापस लौट रहे थे और उस समय उनके साथ चार अन्य लोग और दो पुलिस कर्मी भी थे। जब उनका वाहन जिले के बोगापानी गांव के निकट पहुंचा तो संदिग्ध उग्रवादियों ने उन पर गोलियां चला दीं, जिसमें सभी सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने कहा कि अधिक ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है।

घटना की निंदा करते हुये एनपीपी अध्यक्ष और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड पी संगमा ने इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, "एनपीपी इस घटना में अपने विधायक श्री तिरोंग अबो (अरूणाचल प्रदेश) और उनके परिजनों की मौत से स्तब्ध और दुखी है और वे इस दुर्दांत हमले की निंदा करते हैं और पीएमओ एवं राजनाथ सिंह से हमले की इस घटना के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं।"

The NPP is extremely shocked and saddened by the news of the death of its MLA Shri Tirong Aboh (Arunachal Pradesh) and his family. We condemn the brutal attack and urge @rajnathsingh and @PMOIndia to take action against those responsible for such attack.