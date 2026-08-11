अखिल भारतीय मजदूर संगठित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने अरुण कुमार
जमालपुर में अखिल भारतीय मजदूर संगठित मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार का मनोनयन किया गया। इस अवसर पर पूजा कुमारी को महिला अध्यक्ष और विश्वजीत कुमार गौड़ को उपाध्यक्ष बनाया गया। अरुण कुमार ने संगठन के उद्देश्य पर जोर देते हुए समाजसेवा को प्राथमिकता देने की बात कही।
जमालपुर, निज प्रतिनिधि। अखिल भारतीय मजदूर संगठित मोर्चा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पद पर वलीपुर जमालपुर निवासी अरुण कुमार को मनोनीत किया गया। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में उनके मनोनयन की घोषणा की गई। इस अवसर पर नवनियुक्त पदाधिकारियों को प्रमाण-पत्र एवं सम्मान देकर संगठन की जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में अरुण कुमार को बिहार प्रदेश अध्यक्ष, पूजा कुमारी को बिहार प्रदेश महिला अध्यक्ष तथा विश्वजीत कुमार गौड़ को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। संगठन के विस्तार एवं संचालन के लिए अन्य पदाधिकारियों की भी घोषणा की गई। मौके पर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की सहायता करना और जनसेवा के कार्यों को आगे बढ़ाना है।
उन्होंने कहा कि नर ही नारायण है, अगर किसी के काम आएकी भावना के साथ समाजसेवा को प्राथमिकता दी जाएगी। लोगों की समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। मौके पर मनोज शर्मा, गौरीशंकर सिंह, योगेंद्र, दिनेश दास, राजेश, अभिषेक राउत, मो. नसीमुद्दीन, सच्चिदानंद, अलख निरंजन, भाहलका, तनीषा गुप्ता, हिमांशु राज सहित अन्य सदस्य एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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