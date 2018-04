संसदः वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा के अपने छह साल के नए कार्यकाल के लिए उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ग्रहण की। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के कक्ष में उन्होंने शपथ ग्रहण की।

जेटली (65) पिछले माह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। स्वास्थ्य संबंधी कारण के चलते उन्हें एक विशेष समारोह में शपथ दिलाई गई। उनका किडनी का इलाज चल रहा है।

Finance Minister #ArunJaitley, who was re-elected from #RajyaSabha, took oath of office in Rajya Sabha Chairman Venkaiah Naidu's chamber in the Parliament. He had contested from #UttarPradesh#rajyasabhaelections



Read @ANI story | https://t.co/fKKOmfxE1B pic.twitter.com/hlSr4eo2du