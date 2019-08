Arun Jaitley Health Live Updates: पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का हाल जानने AIIMS पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

Arun Jaitley Health Live Updates: पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अरुण जेटली बीते कुछ दिनों से एम्स में भर्ती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और राम विलास पासवान सहित कई नेता पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए रविवार को एम्स गये। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में 66 वर्षीय जेटली को जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। सांस लेने में परेशानी होने और बेचैनी महसूस होने के बाद उन्हें नौ अगस्त को अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि, एम्स ने उनके स्वास्थ्य के बारे में 10 अगस्त से कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया है। उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए हाल के दिनों में कई बड़े नेताओं ने अस्पताल का दौरा किया। सूत्रों ने बताया कि डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है।

Arun Jaitley Health Live Updates:

- पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रविवार की शाम एम्स पहुंचे।

Delhi: Defence Minister Rajnath Singh arrives at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) where Former Finance Minister Arun Jaitley is admitted. pic.twitter.com/cRppar9XRt