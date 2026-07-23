Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ओवरलोड ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली सीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

गुरुवार को बहसूमा में एआरटीओ (प्रवर्तन) सुधांशु रंजन ने ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया। यह वाहन सड़क सुरक्षा के लिए खतरा था। उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहनों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

ओवरलोड ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली सीज

बहसूमा। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को एआरटीओ (प्रवर्तन) सुधांशु रंजन ने ईंटों से ओवरलोड भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़कर सीज कर दिया। वाहन को बहसूमा थाने में खड़ा कराया गया। एआरटीओ ने कहा कि ओवरलोड वाहन सड़क सुरक्षा के लिए खतरा हैं और इनके खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Meerut Latest News Meerut News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।