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एआई से बदल रही रोजगार और शिक्षा की दुनिया : प्रो़ अजय नाथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल तकनीक नहीं रह गई है, बल्कि यह छात्रों की पढ़ाई और करियर को प्रभावित कर रही है। संगोष्ठी में एआई की उपयोगिताओं की चर्चा की गई, जिसमें यह बताया गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बैंकिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एआई का महत्त्वपूर्ण रोल है।

एआई से बदल रही रोजगार और शिक्षा की दुनिया : प्रो़ अजय नाथ

राजीव रंजन झा,दरभंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल तकनीक का एक अध्याय नहीं रह गया है, बल्कि यह स्कूल और कॉलेज के छात्रों की पढ़ाई, स्किल और करियर को सीधे प्रभावित कर रहा है। हिंदी में इसे ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ कहा जाता है और आम तौर पर एआई के नाम से जाना जाता है। यह ऐसी तकनीक है, जिसके माध्यम से मशीनों को मानव मस्तिष्क की तरह सोचने, समझने, निर्णय लेने और कार्य करने की क्षमता दी जाती है। ये बातें डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम विमेंस इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं डॉ. प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान मे आयोजित ‘ऑल टेक टॉक’ विषयक संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए इंस्टिट्यूट के डायरेक्टर प्रो. अजय नाथ झा ने कही। प्रो. झा ने कहा कि एआई का उपयोग हमारे रोजमर्रा के कामों में चुपचाप हो रहा है। हमारी दैनिक दिनचर्या में एआई का उपयोग मोबाइल का फेस लॉक, ट्रैफिक नेविगेशन, ऑनलाइन शॉपिंग की ‘रिकमेन्डेशन लिस्ट’, भाषा अनुवाद, हेल्थ केयर में शुरुआती बीमारी पहचान, चैटबॉट आदि में किया जाता है।

एआई का व्यापक उपयोग

सही मायनों में देखा जाए तो वर्तमान समय में एआई किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो शिक्षा, कृषि, बैंकिंग, परिवहन, साइबर सुरक्षा, हर जगह अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। संगोष्ठी सह प्रतियोगिता की संयोजका डब्ल्यूआईटी की प्राध्यापिका ई. चार्मिंस मरीवाला ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय की सबसे प्रभावशाली तकनीकों में से एक बन गई है, जो हमारे जीवन को अधिक आसान, तेज और नए अवसरों से भर रही है। विशेष रूप से स्कूल के छात्रों के लिए एआई को समझना अब महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि भविष्य में एआई से जुड़ी नीतियां, नैतिक पहलू और तकनीकी कौशल लगभग हर क्षेत्र में जरूरी होंगे।

सामाजिक विकास में योगदान

उन्होंने कहा कि सही दृष्टिकोण और जिम्मेदार उपयोग के साथ यह तकनीक समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है और लोगों के लिए नए रास्ते भी खोल सकती है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि एआई के बढ़ते उपयोग से कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, जैसे कई कामों में मशीनों की भूमिका बढ़ने से मानव श्रम की आवश्यकता कम हो सकती है। इसलिए इस तकनीक का उपयोग सोच-समझकर और संतुलित तरीके से करना आवश्यक है, ताकि इसके लाभों का सही उपयोग किया जा सके और संभावित जोखिमों को भी नियंत्रित रखा जा सके।

स्वास्थ्य में एआई का योगदान

ई. चार्मिंस ने कहा कि एआई का उपयोग विभिन्न रोगों के निदान और उपचार में भी किया जा रहा है। उदाहरण के लिए आईबीएम का वाटसन फॉर ऑनकलॉजी कैंसर के उपचार के लिए सिफारिशें प्रदान करता है। यह सिस्टम चिकित्सकों को सबसे अच्छे उपचार विकल्पों का चयन करने में मदद करता है। एआई दवा अनुसंधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसका उपयोग नई दवाओं की खोज और विकास में किया जा रहा है। यह तकनीक दवा अनुसंधान की प्रक्रिया को तेज और अधिक कुशल बना सकती है। अतिथियों का स्वागत डॉ. च्द्रिरका कुमारी व धन्यवाद ज्ञापन फाउंडेशन के मुकेश कुमार झा ने किया। अच्छे विचार रखने के लिए प्रथम पुरस्कार से रचना झा, द्वितीय पुरस्कार से श्रुति रिया एवं तृतीय पुरस्कार से संयुक्त रूप से जाया व कुमारी रौशनी को नवाजा गया। ई. नेहा कुमारी, ई. प्राची भारती एवं डॉ. च्द्रिरका कुमारी ने जज के रूप में अपनी भूमिका निभाई।

सामान्य प्रश्न

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या महत्व है?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा, कृषि, बैंकिंग, परिवहन, और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
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