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शोध में एआई सहायक, मानव चिंतन का विकल्प नहीं : बालेंदु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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गोविन्द बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान में ‘शोध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ पर विशेष व्याख्यान में बालेंदु शर्मा ने कहा कि AI शोध में सहायक है, लेकिन मानव सोच को स्थान नहीं ले सकता। AI का उपयोग सहयोगी के रूप में करना चाहिए। प्रो. योगेन्द्र प्रताप ने कहा कि AI शोध, शिक्षा में नई संभावनाएं खोलेगी।

शोध में एआई सहायक, मानव चिंतन का विकल्प नहीं : बालेंदु

गोविन्द बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान में शुक्रवार को ‘शोध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ विषय पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ एवं दुबई स्थित एल्गो टेक्नोलॉजीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बालेंदु शर्मा दाधीच ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शोध कार्यों में उपयोगी सहायक है, लेकिन यह मानव की मौलिक सोच और विश्लेषण का स्थान नहीं ले सकती। शोधकर्ताओं को इसका उपयोग सहयोगी के रूप में करना चाहिए, न कि अपनी स्वतंत्र सोच के विकल्प के रूप में। उन्होंने कहा कि पहले की कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल उपलब्ध जानकारी खोजने तक सीमित थी, जबकि नई सृजनात्मक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संदर्भ को समझकर नए विचार, विश्लेषण और सामग्री तैयार करने में सक्षम है।

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उन्होंने चैटजीपीटी, गूगल जेमिनी, परप्लेक्सिटी, क्लॉड और ग्रोक जैसे प्रमुख मंचों की उपयोगिता बताते हुए कहा कि बेहतर परिणाम उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों पर निर्भर करते हैं। संस्थान के निदेशक प्रो. योगेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शोध, शिक्षा और ज्ञान सृजन के क्षेत्र में नई संभावनाओं का द्वार खोल रही है। कार्यक्रम का संयोजन डॉ. सुभाष कुमार ने किया।

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