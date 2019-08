धारा 370: एयरलिफ्ट कर देशभर से 8000 और सैनिकों को भेजा जा रहा कश्मीर, सेना और वायुसेना हाईअलर्ट पर

केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर के पुनर्गठन का संकल्प पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सदन में इसे पेश किया। इस विधेयक के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। इसमें जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, वहीं लद्दाख दूसरा केंद्र शासित प्रदेश होगा। इसके बाद 8 हजार और पैरामिलिट्री फोर्स को कश्मीर भेजा जा रहा है। वहीं भारतीय सेना और वायुसेना को हाईअलर्ट पर रखा गया है।

कश्मीर के लिए आठ हजार और पैरामिलिट्री फोर्स एयरलिफ्ट की गई है, यह फोर्स उत्तर प्रेदश, ओडिशा, असम और देश के अन्य हिस्सों से भेजी जा रही है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को हाईअलर्ट पर रखा गया है।

Indian Army and Indian Air Force have been put on high alert, following revoking of Article 370 and other decisions announced by Government of India. pic.twitter.com/STCOnhHgnH