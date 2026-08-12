अच्छे गुरु ही समाज का मार्गदर्शन कर, करते है राष्ट्र निर्माण में विशेष योगदान
संस्कार भारती ने कला गुरु सम्मान समारोह में चार गुरुओं को सम्मानित किया। यह आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में हुआ। डॉ. ओम ऋषि भारद्वाज ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। सभी ने ध्येय गीत गाया। डॉ. सुनीता सक्सेना को सम्मानित किया गया और उन्हें तुलसी पौधा व काव्य कृति भेंट की गई।
कला एवं साहित्य की अंतरराष्ट्रीय संस्था संस्कार भारती ने कला गुरु सम्मान समारोह में विभिन्न विधाओं के चार गुरुओं को सम्मानित किया। यह आयोजन रेलवे रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के डॉ. पीके जैन सभागार में संपन्न हुआ। डॉ. ओम ऋषि भारद्वाज ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। आचार्य श्याम सुंदर शुक्ल के साथ सभी ने संस्कार भारती के दिए ध्येय गीत-साधयति संस्कार भारती भारते नव जीवनम्-का गायन किया। डॉ. सुनीता सक्सेना को सम्मानित किया गया। सभी को तुलसी पौधा के साथ आचार्य डॉ. प्रेमी राम मिश्र द्वारा लिखित काव्य कृति जीवन पाथेय भेंट की गई। कार्यक्रम अध्यक्ष ने गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला。
कार्यक्रम के पूर्व की घोषणा
कार्यक्रम से पूर्व संस्कार भारती एटा ब्रज प्रांत की जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें डॉ. सुधीर पालीवाल जिला अध्यक्ष, विनय प्रताप सिंह चौहान जिला महामंत्री, डॉ. सोनम गुप्ता जिला कोषाध्यक्ष, डॉ. ओम ऋषि भारद्वाज साहित्य कला विभाग संयोजक, पुनीता यादव दृश्य कला विभाग संयोजक, कीर्ति सिंह परमार मंचीय कला विभाग संयोजक, अमरेश चंद्र लोक कला विभाग संयोजक एवं महेश मंजुल को कला धरोहर विभाग संयोजक नामित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रांतीय मंत्री मयंक तिवारी ने किया। प्रांतीय संरक्षक वीरेंद्र वार्ष्णेय, प्रांतीय सदस्य प्रदीप तोमर, जिला संरक्षक अनूप सिंह भावुक, राजकुमारी सीमा वार्ष्णेय, संजय शर्मा, प्रेमबाबू कुशवाह, विकास सक्सेना एडवोकेट, रजनीकांत शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह चौहान आदि मौजूद रहे।
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