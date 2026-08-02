नशा मुक्ति अभियान के तहत स्लोगन प्रतियोगिता, शीतल रहीं प्रथम
स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में प्रतिभागियों साथ कुलपति प्रो. पुष्पेंद्र बहादुर सिंह।शाहजहांपुर, संवाददाता। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन के नशा मुक्ति
शाहजहांपुर। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन के नशा मुक्ति अभियान के तहत स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग ने स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आयोजित की। कुलपति प्रो. पुष्पेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान स्वस्थ और जागरूक समाज के निर्माण का जन-आंदोलन है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वयं नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का आह्वान किया। प्रतियोगिता में नशे के दुष्प्रभाव और स्वस्थ जीवनशैली पर आधारित स्लोगनों का मूल्यांकन मौलिकता, भाषा और रचनात्मकता के आधार पर किया गया। इसमें शीतल ने प्रथम, साक्षी श्रीवास्तव ने द्वितीय और रंजना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कला संकाय अध्यक्ष प्रो. आलोक मिश्र ने ऐसे आयोजनों को सामाजिक जागरूकता का माध्यम बताया।
चित्रकला विभाग की डॉ. अर्चना गर्ग ने भविष्य में भी जनहित के कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। अंत में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. प्रमोद कुमार यादव ने विद्यार्थियों को नशामुक्त भारत का संकल्प दिलाया।
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