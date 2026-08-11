चित्रों में उकेरी आजादी के दीवानों की झलक
कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर चित्रकला एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्रों ने राष्ट्रप्रेम के साथ आज़ादी से जुड़े विषयों पर कला प्रस्तुत की। प्रतियोगिता में प्रेम सिंह ने पहला, आस्तिक चौधरी ने दूसरा और सगुन पांडेय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स में चित्रकला एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें छात्र-छात्राओं ने अपनी रचनात्मकता, कलात्मक प्रतिभा एवं राष्ट्रप्रेम की भावना को विभिन्न कलात्मक माध्यमों से अभिव्यक्त किया। प्रतिभागियों को देश की आजादी से जुड़े प्रसंग व स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी ऐतिहासिक इमारत/धरोहर जैसे विषय दिए गए। प्रतियोगिता में प्रेम सिंह ने पहला, आस्तिक चौधरी ने दूसरा और सगुन पांडेय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। सभी विजेता प्रतिभागियों को 15 अगस्त को विवि में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर निदेशक डॉ. मिठाईलाल, तनिशा, कीर्ति, जेबी यादव, विनय सिंह, डॉ. राज कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।
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