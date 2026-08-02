खेल : ग्लास्गो में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद नदीम आलोचनाओं में घिरे
पाकिस्तान के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास 80 मीटर से कम था और वह नौवें स्थान पर रहे। कोच ने उनकी तैयारी को भी पर्याप्त नहीं बताया।
लाहौर, एजेंसी। पाकिस्तान के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम को ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। नदीम 80 मीटर से कम के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ नौवें स्थान पर रहे।
निराशाजनक प्रदर्शन
उनके लंबे समय से कोच रहे सलमान बट ने स्वीकार किया कि राष्ट्रमंडल खेलों में अरशद अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर नहीं थे और उनकी तैयारी भी पर्याप्त नहीं थी। इस परिणाम को अप्रत्याशित नहीं माना जा रहा है क्योंकि अरशद ने इन खेलों की तैयारी के तहत स्विट्जरलैंड में सिर्फ एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इसके अलावा उन्होंने अपना अधिकांश समय लाहौर की गर्म जलवायु में बिना किसी विदेशी कोच या प्रशिक्षक की प्रत्यक्ष निगरानी में अभ्यास करते हुए बिताया। दक्षिण अफ्रीका के कोच टेर्सियस लीबेनबर्ग के मार्गदर्शन में पहले प्रशिक्षण ले चुके अरशद ने अपने स्थानीय कोच सलमान बट और स्थानीय प्रशिक्षकों के साथ तैयारी की।
अन्य उत्सव संघटन
विडंबना यह रही कि लाहौर और ग्लास्गो की मौसम संबंधी परिस्थितियां एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 90.12 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ स्वर्ण जीतकर चैंपियन बने अरशद इस बार 80 मीटर का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। खराब प्रदर्शन के कारण वह शीर्ष आठ खिलाड़ियों के फाइनल के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पाए। उनके प्रशंसकों के लिए यह बड़ा झटका था क्योंकि 92.97 मीटर के रिकॉर्ड थ्रो के साथ ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले अरशद इस बार 80 मीटर की दूरी भी पार करने के लिए संघर्ष करते नजर आए।
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