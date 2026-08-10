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लोन का झांसा देकर ठगी करते तीन साइबर अपराधी दबोचे गये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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जिले की वारिसलीगंज पुलिस ने नवादा और जमुई जिले के तीन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो ऑनलाइन लोन का झांसा देकर उपभोक्ताओं से लाखों रुपये की ठगी कर रहे थे। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और कस्टमर डेटाशीट बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

लोन का झांसा देकर ठगी करते तीन साइबर अपराधी दबोचे गये

जिले की वारिसलीगंज पुलिस की एक टीम ने फायनेंस कम्पनियों से लोन का झांसा देकर विभिन्न राज्यों के उपभोक्ताओं से ऑनलाइन लाखों ठगी के मामले में नवादा व जमुई जिले के तीन साइबर अपराधियों को छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। तकनीकी सर्विलांस व मानवीय इंटेलिजेंस की मदद से वारिसलीगंज पुलिस की विशेष टीम ने केजी रेलखण्ड पर स्थित वारिसलीगंज रेलवे गुमटी से दक्षिण 100 मीटर दूर पीसीसी सड़क के समीप से तीनों को दबोच लिया। घटना शनिवार की देर शाम की बतायी जाती है। पुलिस को उस इलाके में साइबर अपराधियों के एक गिरोह द्वारा ऑनलाइन ठगी करने की सूचना मिली थी। सूचना पर एसपी अभिनव धीमान के निर्देश पर वारिसलीगंज एसएचओ पंकज कुमार सैनी के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गयी व तीनों को रंगेहाथ दबोच लिया गया। इनके पास से तीन एंड्रायल मोबाइल फोन व तीन पेज कस्टमर डेटाशीट बरामद किये गये।

प्रेस कांफ्रेंस में एसएचओ ने किया खुलासा

एसएचओ पंकज कुमार सैनी ने वारिसलीगंज थाने में रविवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में पूरे मामले का खुलासा किया। एसएचओ के मुताबिक अपराधियों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि उनके गिरोह के साथियों द्वारा कस्टमर डेटाशीट से नंबर निकाल निकाल कर लोगों को फोन कर विभिन्न नामी फायनेंस कम्पनियों से तुरंत लाखों के लोन दिलाने का झांसा दिया जाता था। ग्राहकों के जाल में फंसने पर इनके द्वारा उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड व ईमेल आईडी के अलावा फोटो व बैंक डिटेल लिया जाता था। इसके बाद उन्हें एक ही दिन बाद लोन अप्रूवल लेटर भेजा जाता था। इसके बाद लोन प्रोसेसिंग फी की मांग से ठगी की शुरूआत की जाती थी। दो-चार हजार रुपये से शुरू होने वाली ठगी की रकम धीरे-धीरे लाखों में पहुंच जाती थी। बाद में अपराधी अपना मोबाइल नंबर बंद कर देते थे। ठगी की रकम फर्जी अकाउंट में मंगाये जाते थे।

इन्हें किया गया गिरफ्तार

गिरफ्तार आरेापितों में वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के कोरमा गांव के निवासी विपिन सिंह का बेटा रजनीश कुमार (19) व अरुण कुमार का बेटा अनमोल कुमार (18) तथा जमुई जिला के सिकंदरा थाना क्षेत्र के कुमार गांव के निवासी टुनटुन मिस्त्री का बेटा विक्की कुमार (20) शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक वारिसलीगंज के कोरमा गांव में विक्की कुमार की ननिहाल थी। साइबर अपराध में वारिसलीगंज के साथियों के साथ लिप्त होने के कारण वह प्राय: कोरमा गांव स्थित ननिहाल में ही रहता था।

पश्चिम बंगाल का पाया गया सिम

आरोपितों के पास से ठगी से संबंधित कई साक्ष्य बरामद किये गये हैं। इनके पास से बरामद सिम आरंभिक जांच में फर्जी पाये गये हैं। इनमें से कई सिम पश्चिम बंगाल में फर्जी नाम व पता पर पंजीकृत हैं। इसके अलावा आरोपितों के पास से बरामद की गयी मोबाइल फोन से ठगी से संबंधित रकम की स्क्रीन शॉट, फर्जी आधार व अन्य पहचान पत्र तथा कई लेन देन के ट्रांजैक्शन के साक्ष्य पाये गये हैं। पुलिस इनके आपराधिक इतिहास का पता लगा रही है। साथ ही इनके मोबाइल नंबर, सिम अथवा आईईएमआई नंबरों पर एनसीआरपी पर दर्ज विभिन्न राज्यों की शिकायतों का आंकड़ा जुटा रही है।

कोर्ट में पेश किये गये सभी आरोपित

आरोपितों के विरुद्ध वारिसलीगंज थाने में 08 अगस्त 2026 को कांड संख्या-559/26 दर्ज किया गया है। मामले में तीनों गिरफ्तार आरोपित नामजद किये गये हैं। इनके विरुद्ध संगठित रूप से तकनीकी संसाधनों की मदद से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने व आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में आरोप दर्ज किये गये हैं। प्राथमिकी दर्ज कर सभी आरोपितों को रविवार की शाम कोर्ट में पेश किया गया।

टीम में शामिल थे ये पदाधिकारी

छापेमारी के लिए गठित विशेष टीम में वारिसलीगंज एसएचओ के नेतृत्व में एसआई सुशील कुमार, पीएसआई मनोज कुमार राय, एएसआई उपेन्द्र पासवान व पीटीसी उपेन्द्र पासवान शामिल थे। (नवादा से अरविंद कुमार रवि)

बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न

गिरफ्तार आरोपितों की उम्र क्या है?
गिरफ्तार आरोपितों में रजनीश कुमार (19), अनमोल कुमार (18) और विक्की कुमार (20) शामिल हैं।
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