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दुष्कर्म के मामले में गोरौल से दो बदमाश गिरफ्तार,मुख्य आरोपी फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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गोरौल थाने की पुलिस ने मक्के के खेत में एक लड़की से दुष्कर्म के मामले में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मिलकर लड़की को बाइक पर बैठाकर जबरदस्ती घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने घटना से जुड़े साधनों को भी बरामद किया है और मामले में मुख्य आरोपी की तलाश जारी है।

दुष्कर्म के मामले में गोरौल से दो बदमाश गिरफ्तार,मुख्य आरोपी फरार

गोरौल थाने की पुलिस ने बाइक पर बैठकर मक्के के खेत में ले जाकर एक लड़की से दुष्कर्म के मामले में दो बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों बदमाश की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक बाइक एवं घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार दोनों बदमाश गोरौल थाना क्षेत्र के पीरपुर गांव निवासी जगदीश सिंह के पुत्र नितेश कुमार एवं स्व.शैलेंद्र सिंह के पुत्र अमरनाथ सिंह बताया गया है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को दी।

घटना का विस्तार

उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को गोरौल थाना के एक व्यक्ति के द्वारा बेटी के साथ दुष्कर्म करने को लेकर आवेदन दिया गया था। आवेदन में बताया गया कि 18 जुलाई को आलोक कुमार उर्फ प्रद्युम्न कुमार एवं एक अज्ञात के द्वारा मेरी बेटी को जोर जबरदस्ती कर बाइक पर बैठकर मक्के के खेत में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी शुभम मिश्रा के निर्देश पर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम में गोरौल थानाध्यक्ष सुनील कुमार एवं अन्य पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया।

गिरफ्तारी की प्रक्रिया

गठित टीम द्वारा मानवीय एवं तकनीकी सूचना के आधार पर दुष्कर्म कांड में शामिल नितेश कुमार एवं अमरनाथ कुमार को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान नितेश ने पुलिस को बताया कि आलोक कुमार के द्वारा पीड़ित को कोचिंग से लौट के क्रम में जबरदस्ती बाइक पर बैठा लिया गया एवं उसी बाइक के पीछे मैं भी बैठा हुआ था। लड़की को बाइक पर बैठाकर मजीराबाद गांव स्थित एक मकई के खेत में ले जाकर आलोक कुमार के द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। गिरफ्तार नितेश ने पुलिस को बताया कि मैं आलोक के साथ जरूर था लेकिन दुष्कर्म मैं नहीं किया था। वही पीड़िता ने बताया गया कि आलोक कुमार एवं नितेश कुमार दोनों ने मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस ने दुष्कर्म के मुख्य आरोपी आलोक कुमार के पिता को गिरफ्तार किया है। जबकि मुख्य आरोपी आलोक कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। -घनश्याम कुमार

सामान्य प्रश्न

गोरौल थाना पुलिस ने कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है?
गोरौल थाने की पुलिस ने दो बदमाश को गिरफ्तार किया है।

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