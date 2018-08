VIDEO: महाराष्ट्र पुलिस ने कहा- माओवादियों से सीधे संपर्क में थे गिरफ्तार कार्यकर्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश व माओवादियों से संपर्क के मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की मुश्किल बढ़ सकती है। महाराष्ट्र पुलिस ने दावा किया है कि सभी गिरफ्तार कार्यकर्ता माओवादियों से सीधे संपर्क में थे। अपने इस दावे पर महाराष्ट्र पुलिस ने पुख्ता सबूत होने की बात भी कही है।

महाराष्ट्र पुलिस ने कहा है कि अब तक जुटाए गए साक्ष्यों से गिरफ्तार कार्यकर्ताओं का माओवादी संगठनों के साथ जुड़ाव साफ तौर पर साबित होता है।

Investigation revealed that a big controversy was being plotted by Maoist orgs.The accused were helping them to take their goals forward. A terrorist org was also involved.On 17 May,sections under Unlawful Activities(Prevention) Act were imposed: PB Singh, ADG, Maharashtra Police https://t.co/QnXVicjbm9