बिल्डर और कंपनी मालिकों के गिरफ्तारी की तैयारी

ग्रेटर नोएडा, प्रमुख संवाददाता। दादरी क्षेत्र के दतावली गांव में अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड और उत्तम स्टील्स एंड एसोसिएटस के मालिकों की गिरफ्तारी की तैयारी है। जिला प्रशासन ने गुरुवार को उनके कार्यालयों पर मुनादी कराकर यूपी रेरा का 77.58 करोड़ बकाया न चुकाने पर 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी करने की चेतावनी दी। इससे पूर्व उनकी 1.66 लाख वर्ग मीटर जमीन को कुर्क किया जा चुका है। जिला प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर जिले की 1660 एकड़ जमीन पर सुशांत मेगापोलिस ग्रीन हाईटेक सिटी परियोजना निर्माणाधीन है। परियोजना उत्तम स्टील एंड एसोसिएट्स कंपनी के नाम है, जबकि अंसल हाईटेक टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड इसको बना रहा है। दोनों कंपनी अंसल ग्रुप की हैं। परियोजना पूरी न होने के कारण खरीदार यूपी रेरा में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। यूपी रेरा बिल्डर के खिलाफ आरसी जारी कर रहा है। दादरी तहसील के पास दो कंपनी के नाम से 370 आरसी लंबित हैं, जो करीब 77 करोड़ की हैं। 20 करोड़ से अधिक ब्याज की धनराशि अलग से है। बार-बार नोटिस देने के बाद भी बिल्डर पैसे जमा नहीं कर रहा। इस पर दतावली गांव में बिल्डर की 1.66 लाख वर्गमीटर अचल संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। हालांकि, इसकी नीलामी नहीं हो पाई। गुरुवार को बकाया चुकाने के लिए जिला प्रशासन ने दोबारा मुनादी कराई। साथ ही बकाया न चुकाने पर 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी करने की चेतावनी दी.