बिल्डर और कंपनी मालिकों के गिरफ्तारी की तैयारी
ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा। जिला प्रशासन ने रेरा का बकाया न चुकाने पर मुनादी कराई -24 घंटे का अल्टीमेटम
ग्रेटर नोएडा, प्रमुख संवाददाता। दादरी क्षेत्र के दतावली गांव में अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड और उत्तम स्टील्स एंड एसोसिएटस के मालिकों की गिरफ्तारी की तैयारी है। जिला प्रशासन ने गुरुवार को उनके कार्यालयों पर मुनादी कराकर यूपी रेरा का 77.58 करोड़ बकाया न चुकाने पर 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी करने की चेतावनी दी। इससे पूर्व उनकी 1.66 लाख वर्ग मीटर जमीन को कुर्क किया जा चुका है। जिला प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर जिले की 1660 एकड़ जमीन पर सुशांत मेगापोलिस ग्रीन हाईटेक सिटी परियोजना निर्माणाधीन है। परियोजना उत्तम स्टील एंड एसोसिएट्स कंपनी के नाम है, जबकि अंसल हाईटेक टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड इसको बना रहा है। दोनों कंपनी अंसल ग्रुप की हैं। परियोजना पूरी न होने के कारण खरीदार यूपी रेरा में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। यूपी रेरा बिल्डर के खिलाफ आरसी जारी कर रहा है। दादरी तहसील के पास दो कंपनी के नाम से 370 आरसी लंबित हैं, जो करीब 77 करोड़ की हैं। 20 करोड़ से अधिक ब्याज की धनराशि अलग से है। बार-बार नोटिस देने के बाद भी बिल्डर पैसे जमा नहीं कर रहा। इस पर दतावली गांव में बिल्डर की 1.66 लाख वर्गमीटर अचल संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। हालांकि, इसकी नीलामी नहीं हो पाई। गुरुवार को बकाया चुकाने के लिए जिला प्रशासन ने दोबारा मुनादी कराई। साथ ही बकाया न चुकाने पर 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी करने की चेतावनी दी.
निदेशकों की अन्य कंपनियों की तलाश जारी
अफसरों ने बताया कि अंसल हाईटेक और उत्तम स्टील एंड एसोसिएटस कंपनी के सभी निदेशकों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। यदि इन डायरेक्टरों में से कोई अन्य कंपनी में डायरेक्टर है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि गौतमबुद्ध नगर के छह गांवों में अंसल ग्रुप के प्रोजेक्ट हैं। इनमें भोगपुर, बोड़ाकी, बील अकबरपुर, चमरावली रामगढ़ आदि शामिल हैं।
रजिस्ट्री पर रोक लग चुकी
अंसल ग्रुप के खिलाफ खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने पर कई केस दर्ज है। वर्ष 2007-08 में बिल्डर ने सरकार के साथ हाइटेक टाउनशिप बनाने का करार किया था, लेकिन तय समय के अंदर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका। प्राधिकरण ने बिल्डर को संशोधित डीपीआर और समय विस्तार लेने का समय दिया। इसके लिए बिल्डर को 13.28 करोड़ रुपये जमा करने थे, लेकिन पैसा जमा नहीं कर सका। उसके बाद भी फ्लैट व भूखंड बेचे जा रहे थे। बुलंदशहर प्राधिकरण के पत्र पर प्रशासन ने रजिस्ट्री रोक दी थी.
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