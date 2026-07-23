नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी दो सगे भाई गिरफ्तार, भेजे गए जेल
एरवाकटरा पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में वांछित दो भाइयों सुरजीत और शिवम कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी के निर्देशों के तहत की गई।
थाना एरवाकटरा पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित चल रहे दो सगे भाइयों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस के अनुसार ग्राम नगला वैश्य निवासी सुरजीत 25 वर्ष और शिवम कुमार 22 वर्ष लंबे समय से वांछित चल रहे थे। गुरुवार सुबह करीब साढ़े छह बजे पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को उनके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी बिधूना के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी अभियान के दौरान यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक हरिओम सिंह, कांस्टेबल आलोक शुक्ला और कांस्टेबल लोकेश कुमार शामिल रहे।
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