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पच्चीस हजार के इनामी पशु तस्कर को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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चहनियां पुलिस ने गो-तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे राहुल यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लक्ष्मणगढ़ चौराहे के पास वाहन चेकिंग के दौरान उसे पकड़ा। यादव पर गोवध अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज था। उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था।

पच्चीस हजार के इनामी पशु तस्कर को किया गिरफ्तार

चहनियां, हिन्दुस्तान संवाद। गो-तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त को बलुआ थाना पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। सूचना पर पुलिस ने आरोपी को लक्ष्मणगढ़ चौराहे के पास चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी नादी गांव निवासी राहुल यादव है। थानाध्यक्ष बलुआ अरुण प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम लक्ष्मणगढ़ चौराहे के पास वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने वांछित अभियुक्त राहुल यादव को पकड़ लिया। आरोपी थाना बलुआ में दर्ज गोवध अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में वांछित था और उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 15 मार्च 2026 को वह अपने साथी सादिक अंसारी और सार्जन शाह के साथ पिकअप में गोवंश लादकर वध के लिए बिहार जा रहा था। वाहन वह स्वयं चला रहा था। सरौली के पास बलुआ पुलिस ने वाहन को रोककर उसके दोनों साथियों को पकड़ लिया था, जबकि वह गेहूं के खेत में भागकर बच निकला था। घटना के बाद वह मुंबई चला गया था और हाल ही में वापस आया था। वह अपने अधिवक्ता से मिलने जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बलुआ एसओ अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ बलुआ थाने में दो आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस टीम में थानाध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह, उपनिरीक्षक अमित सिंह, उपनिरीक्षक धर्मदेव यादव, हेड कांस्टेबल संतोष यादव, कांस्टेबल रमेश यादव, संदीप कुमार गौतम, राहुल चक्रवर्ती आदि शामिल रहे।

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