एनडीपीएस एक्ट में वांछित मास्टरमाइंड गिरफ्तार

बस्ती, निज संवाददाता। कोतवाली बस्ती ने एनडीपीएस एक्ट में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाल बृजानन्द सिंह ने बताया कि काफी दिनों से आरोपी अंकित मिश्रा की तलाश में टीम लगी थी। मुखबिर की सूचना पर मड़वानगर टोल प्लाजा के करीब स्थित रसूलपुर से आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार कोतवाली पुलिस ने गत 12 जून को अमन गुप्ता निवासी बसिया थाना कोतवाली, विशाल अग्रहरी उर्फ छोटू निवासी बरगदवा थाना कोतवाली और अखिलेश चौधरी निवासी बसिया थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से 144 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ था। बरामदगी के आधार पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को जेल भेजा गया था।

कोतवाल के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान यह पता चला था कि इस कारोबार मे असली मास्टर माइंड अंकित मिश्रा और अर्पित मिश्रा निवासीगण लोलपुर थाना नबाबगंज जनपद गोंडा हैं। इनके विरुद्ध संकलित साक्ष्यो के आधार पर अभियोग मे धारा 29 एनडीपीएस एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। फरार चल रहे आरोपी अंकित मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ गोंडा जनपद के नवाबगंज थाने में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक बृजानन्द सिंह, एसआई राम अशोक यादव, अजय तिवारी, कांस्टेबल किशन सिंह और अनुनय सोमवंशी शामिल रहे। वहीं हर्रैया पुलिस ने मुकदमे से संबंधित दो आरोपी वारंटी सत्य प्रकाश शर्मा व सहदेव शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा है।