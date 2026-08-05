पाक्सो में एक युवक गिरफ्तार-संक्षिप्त
अहरौरा में, स्थानीय पुलिस ने नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में उदय पुत्र विजेंद्र को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला समाज में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है।
अहरौरा। स्थानीय थाने की पुलिस ने नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में उदय पुत्र विजेंद्र निवासी डोहरी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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