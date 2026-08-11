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नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी कटिहार से गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर, प्रधान संवाददाता नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को महिला थाना की पुलिस ने

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी कटिहार से गिरफ्तार

भागलपुर, प्रधान संवाददाता। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को महिला थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी रूपेश कुमार सबौर थाना क्षेत्र के ममलखा का रहने वाला है। महिला थानेदार इंस्पेक्टर लूसी कुमारी के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी को कटिहार से गिरफ्तार किया है। आरोपी रूपेश कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।जून में महिला थाना में आरोपी के खिलाफ नाबालिग के माता-पिता ने केस दर्ज कराया था। पॉक्सो समेत अन्य धारा में केस दर्ज हुआ था। केस दर्ज होने के बाद से ही वह फरार था और कटिहार में छिपकर रह रहा था।

घटना को लेकर बताया गया कि सोशल मीडिया पर दोनों की दोस्ती हुई थी। शादी का झांसा देकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

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