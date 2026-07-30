पीरटांड़ के मदनाडीह का रहनेवाला है मिसिर बेसरा

पीरटांड़। भाकपा माओवादी संगठन का पोलित ब्यूरो सदस्य एक करोड़ के इनामी नक्सली पीरटांड़ के मदनाडीह निवासी मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर उर्फ सुनिर्मल जी की गिरफ्तारी के बाद पारसनाथ से नक्सल संगठन सफाया हो गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने मिसिर बेसरा, अजय महतो सरीखे नक्सली को गिरफ्तार कर माओवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी है। मंगलवार को मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद मानो पारसनाथ से नक्सल आतंक का अंत हो गया। बतला दें कि मंगलवार देर रात धनबाद पीरटांड़ सीमा क्षेत्र से भाकपा माओवाद सगंठन का पोलित ब्यूरो सदस्य एक करोड़ का इनामी नक्सली मिसिर बेसरा समेत अन्य नक्सलियों को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है।

मिसिर बेसरा पीरटांड़ प्रखण्ड के मदनाडीह गांव का रहनेवाला है। मदनाडीह निवासी इनामी नक्सली मिसिर बेसरा पिता दर्पण भास्कर के भाई देवीलाल बेसरा ने बताया कि मिसिर बेसरा पढ़ाई लिखाई में काफी तेज तर्रार था। राजगंज में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद धनबाद पीके रॉय कॉलेज से एमए की पढ़ाई कर रहा था। इस दौरान 1986-87 वर्ष में अचानक गायब हो गया। फिर वापस लौटकर नहीं आया। संभवतः इस दौरान ही नक्सल संगठन में शामिल हुआ था। बताया कि मिसिर बेसरा की पत्नी व बेटी का देहांत हो चुका है। मिसिर बेसरा का बेटा शिवलाल बेसरा पुणे में मजदूरी करता है। मिसिर बेसरा का भाई पेशा से पारा टीचर ने बताया कि परिवार के द्वारा कई बार आत्मसमर्पण के लिए अपील की थी। अंततः मंगलवार देर रात अपने साथियों के साथ एक करोड़ का इनामी नक्सली मिसिर बेसरा, 15 लाख का इनामी मेहनत उर्फ मोछू उर्फ विभीषण समेत पांच नक्सली सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ गए।