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विवाहिता से जबरन संबंध बनाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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कोतवाली पुलिस ने विवाहिता के साथ जबरन संबंध बनाने वाले अजहरुद्दीन को गिरफ्तार किया। विवाहिता ने 15 जून को प्रकरण दर्ज कराते हुए कहा कि उसके पति और देवर ने उसकी मारपीट की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तत्काल कार्रवाई की और आरोपी को पकड़ा।

विवाहिता से जबरन संबंध बनाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार

कोतवाली पुलिस ने विवाहिता के साथ जबरन संबंध बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक विवाहिता ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया कि 15 जून को दोपहर 1 बजे अजहरुद्दीन पुत्र तस्लीम निवासी अडौला माफी थाना हजरत नगरी जिला संभल ने उसके साथ जबरन संबंध बनाए। इस मामले की शिकायत पर पति रियाजुद्दीन, देवर अजहरुद्दीन ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने विवाहिता की तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज करके आरोपी देवर अजहरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया।

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