250 मोबाइल नंबर खंगालकर किशोरीलाल तक पहुंची पुलिस

लखनपुर हत्याकांड के आरोपित किशोरीलाल की 28 साल बाद गिरफ्तारी हुई। पुलिस पिछले तीन माह से उसकी तलाश कर रही थी। पहचान बदलने और गांव से दूर रहने के कारण गिरफ्तारी आसान नहीं थी। आखिरकार पुलिस ने एटा में सुराग के आधार पर किशोरीलाल को गिरफ्तार किया। घटना ने क्षेत्र में फिर से हलचल मचाई।

कायमगंज, संवाददाता।लखनपुर हत्याकांड के आरोपित किशोरीलाल की 28 साल बाद हुई गिरफ्तारी अचानक नहीं हुई। पुलिस पिछले करीब तीन माह से उसकी तलाश में लगातार सुरागरसी में जुटी थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि आरोपित ने गांव से नाता तोड़ लिया था और अपनी पहचान तक बदल रखी थी। नाम-पता ही नहीं, बल्कि आधार, पैन कार्ड और बैंक पासबुक समेत दूसरे अभिलेख भी दूसरे नाम से बनवा लिए थे। आखिरकार पुलिस ने रिश्तेदारी के एक सुराग से शुरू हुई पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए एटा के निधौली कलां में किशोरीलाल तक पहुंचने में सफलता हासिल की। 11 अगस्त 1991 को कोतवाली क्षेत्र के लखनपुर गांव में छह लोगों की हत्या की घटना ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया था। मुकदमे में आरोपित किशोरीलाल जमानत के बाद करीब 1998 में फरार हो गया था। इसके बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश में थी। समय बीतने के साथ आरोपित ने गांव से संपर्क पूरी तरह खत्म कर लिया। वर्ष 1995 में गांव का मकान भी बेच दिया। ऐसे में पुलिस के सामने उसके पुराने ठिकाने के बजाय रिश्तेदारों और नए संपर्कों के सहारे सुराग तलाशने की चुनौती थी। पुलिस की सुरागरसी की शुरुआत पुलिस विभाग में तैनात उसके एक रिश्तेदार तक पहुंचने से हुई। इसके बाद सर्विलांस के जरिए उसके संपर्कों की पड़ताल शुरू की गई। कन्नौज के हैवतपुर गढ़िया स्थित ससुराल को भी जांच के दायरे में रखा गया। पुलिस ने करीब 250 से अधिक मोबाइल नंबरों को ट्रेस कर उनकी जानकारी खंगाली। सीडीआर में सामने आए नंबरों पर होमवर्क किया गया तो नाते-रिश्तेदारों और आगे की संबंधियों की कड़ियां जुड़ती चली गईं।

बदली पहचान ने बढ़ाई पुलिस की चुनौती जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि किशोरीलाल ने अपनी पहचान बदलकर रखी थी। दस्तावेजों में भी दूसरा नाम दर्ज था। इसके चलते पुलिस को हर सुराग की कई स्तरों पर तस्दीक करनी पड़ी। लखनपुर से उसका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए गांव से सीधे कोई जानकारी मिलना भी आसान नहीं था। पुलिस ने हत्याकांड की पुरानी कड़ियों को भी दोबारा खंगाला। घटना की वजह बने युवक-युवती से पूछताछ की गई। पुलिस उनके एटा स्थित घर तक भी पहुंची और वहां सुरागरसी की। इसी पड़ताल के दौरान पुलिस को एटा के निधौली कलां में एक ऐसे व्यक्ति के रहने की जानकारी मिली, जो दीपक पुत्र नंदराम के नाम से रह रहा था।

बेटे के अभिलेख से खुली पहचान की एक और कड़ी निधौली कलां पहुंची पुलिस ने वहां पत्नी और पुत्री के साथ रह रहे व्यक्ति की बारीकी से तस्दीक की। जांच में सामने आया कि दीपक के नाम से रहने वाला व्यक्ति ही किशोरीलाल है। वह नोएडा की एक कंपनी में टेलर का काम करता था। वहीं उसके पुत्र के अभिलेखों में पिता का नाम किशोरीलाल दर्ज मिला। इस तथ्य ने पुलिस की पड़ताल को और मजबूत कर दिया। पुख्ता जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी का जाल बिछाया और किशोरीलाल को दबोच लिया। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ल ने बताया कि आरोपित किशोरीलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

लखनपुर में गली से लेकर घरों तक चर्चा, ताजा हुई पुरानी जघन्य घटना लखनपुर हत्याकांड के आरोपित किशोरीलाल की गिरफ्तारी की खबर गुरुवार को पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही। करीब 35 साल पुरानी घटना एक बार फिर लोगों की जुबान पर आ गई। गांव की चौपाल से लेकर गलियों और घरों तक बुजुर्ग घटना के पुराने घटनाक्रम को याद करते नजर आए। हत्याकांड में मृत गुलजारी लाल के बेटे मदन लाल, रमेश और उनके परिवार में भी गिरफ्तारी की खबर के बाद राहत का भाव नजर आया। इतने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर परिवार में एक ओर पुराने घटनाक्रम की यादें ताजा हुईं तो दूसरी ओर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संतोष दिखा।