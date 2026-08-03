25 हजार का इनामी गिरफ्तार
प्रतापगढ़ की कंधई थाने की पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी मुफीजु रहमान उर्फ मुफीज अहमद को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम था। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है।
प्रतापगढ़। कंधई थाने की पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में वांछित 25 हजार के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी थाना क्षेत्र के गुतौली गांव का रहने वाला मुफीजु रहमान उर्फ मुफीज अहमद बताया गया। पुलिस ने उसका चालान कर दिया।
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