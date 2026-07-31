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औरैया में चार साल से फरार 50 हजार का इनामी आखिर एसटीएफ के शिकंजे में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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करीब चार वर्षों से फरार आरोपी फरमूद अहमद को एसटीएफ प्रयागराज ने जबलपुर में गिरफ्तार किया। आरोपी गोवध और जालसाजी जैसे गंभीर मामलों में वांछित था। उसकी गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि उसके नेटवर्क का पता लगा सके।

औरैया में चार साल से फरार 50 हजार का इनामी आखिर एसटीएफ के शिकंजे में

करीब चार वर्षों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी को आखिरकार उत्तर प्रदेश एसटीएफ प्रयागराज इकाई ने मध्य प्रदेश के जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया। गोवध, जालसाजी और कूटरचना जैसे गंभीर मामलों में वांछित आरोपी की गिरफ्तारी को औरैया पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी की तलाश स्थानीय पुलिस के साथ एसटीएफ भी कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद सीजेएम जबलपुर से ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे औरैया लाया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान फरमूद अहमद पुत्र नसीमुद्दीन के रूप में हुई है। वह थाना एरवाकटरा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 62/2022 में वांछित था। उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 के अलावा गोवध अधिनियम की धारा 3, 5, 8 तथा पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 के तहत मुकदमा दर्ज है。

आरोपी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया

पुलिस के अनुसार घटना के बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए कई स्थानों पर दबिश दी गई, लेकिन वह लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा देता रहा। फरारी लंबी होने पर उसके खिलाफ 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। एसटीएफ प्रयागराज को उसके जबलपुर (मध्य प्रदेश) में छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

आपराधिक इतिहास

पुलिस के अनुसार फरमूद अहमद के खिलाफ औरैया के अलावा अन्य जनपदों में भी मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2017 में मिर्जामुराद (वाराणसी) में गोवध अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम, वर्ष 2018 में उझानी (बदायूं) में पशु क्रूरता अधिनियम तथा वर्ष 2021 में मलवां (फतेहपुर) में गोवध अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2022 में एरवाकटरा (औरैया) में जालसाजी और गोवध अधिनियम से संबंधित मुकदमे में वह वांछित चल रहा था।

पुलिस की आगे की कार्रवाई

पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क, फरारी के दौरान मिली मदद और अन्य आपराधिक गतिविधियों की जानकारी जुटाएगी। उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2022 से फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त फरमूद अहमद को एसटीएफ प्रयागराज इकाई ने जबलपुर (मध्य प्रदेश) से गिरफ्तार किया है। सीजेएम जबलपुर से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर उसे औरैया लाया जा रहा है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास अन्य जनपदों में भी है। उससे पूछताछ कर मुकदमे से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाई जाएगी तथा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

फरमूद अहमद को क्यों गिरफ्तार किया गया?
फरमूद अहमद को गोवध, जालसाजी और कूटरचना जैसे गंभीर मामलों में वांछित होने के कारण गिरफ्तार किया गया।
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