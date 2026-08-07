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कोयला गबन का आरोपी 39 साल बाद गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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किदवईनगर पुलिस ने 39 साल बाद कोयला गबन के आरोपित विशंभर सिंह को गिरफ्तार किया। वह धनबाद से कोयला लाकर उसे किसी और जगह बेचकर सरकारी राजस्व में हानि पहुँचाता था। 1987 में उसे बेल मिली थी और तब से वह फरार था। अब अंततः उसकी गिरफ्तारी हुई है।

कोयला गबन का आरोपी 39 साल बाद गिरफ्तार

कानपुर, दक्षिण संवाददाता। धनबाद से कोयला मंगवाकर गबन करने के मामले में फरार चल रहे आरोपित को किदवईनगर पुलिस ने 39 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। कोयले का लाइसेंस लिए आरोपित माल असल जगह न देकर कहीं और मोटे दामों में बेच देता था। सरकारी राजस्व की हानि पर तत्कालीन एडीएम फाइनेंस ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जमानत मिलने के बाद 1987 से फरार चल रहा था। किदवईनगर थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि एफ ब्लॉक निवासी विशंभर सिंह के पास कोयले का लाइसेंस था। विशंभर धनबाद से कोयला मंगवाने के बाद माल को डंप कर दूसरी जगह मोटे दामों में बेच रहा था।

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वर्ष-1987 में बेल मिलने के बाद आरोपित फरार चल रहा था।

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