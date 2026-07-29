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25 हजार के इनामी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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कुंडा, प्रतापगढ़ में औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति के दुरुपयोग करते हुए आरोपी आयुष प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया। वह भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप खरीदने के मामले में फरार था। पुलिस ने उसे लालापुर बड़ी नहर के पास गिरफ्तार किया और उसे न्यायालय में पेश किया।

25 हजार के इनामी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
25 हजार के इनामी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कुंडा, (प्रतापगढ़) संवाददाता। औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति का दुरुपयोग करते हुए विभिन्न जनपदों से भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप का क्रय करने के मामले में दर्ज रिपोर्ट के मामले में आरोपी फरार हो गया था। एसपी ने गिरफ्तारी के लिए 25 हजार का इनाम घोषित किया था। उसी मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जौनपुर के सरांय ख्वाजा थाना क्षेत्र के इंटौरी गांव निवासी आयुष प्रताप सिंह उर्फ आयुष प्रताप विनोद के खिलाफ औषधि निरीक्षक खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने 16 दिसंबर 2025 को महेशगंज पुलिस को तहरीर दी। फर्म मेसर्स महादेव फार्मा झींगुर बाबागंज के नाम से जारी औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति का दुरुपयोग करते हुए विभिन्न जनपदों से भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप का क्रय किया गया।

विभागीय सत्यापन के दौरान उस पते पर कोई मेडिकल स्टोर संचालित नहीं पाया गया ना ही विक्रय संबंधी कोई अभिलेख मिले। पुलिस ने उसी तहरीर पर आरोपी आयुष प्रताप सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। घटना के बाद से ही आरोपी फरार हो गया। एसपी ने उसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी ने 25 हजार का इनाम घोषित किया। उसी मामले के आरोपी आयुष प्रताप सिंह को थाने के उप निरीक्षक नीरज कुशवाहा, स्पेशल टीम प्रभारी विजेन्द्र सिंह टीम के साथ, लालापुर बड़ी नहर के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दर्ज मुकदमे में पुलिस उसके घर कई बार छापेमारी कर चुकी थी, दबाव बनने पर गिरफ्तारी से बचने को न्यायालय में आत्म समर्पण करना था। बुधवार को मनगढ़ घूमने जा रहा था, तभी गिरफ्तार कर लिया गया। विधिक प्रक्रिया पूरी कर पुलिस ने उसे न्यायालय भेजा।

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