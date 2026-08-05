Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छेड़छाड़ का फरार आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

सौरिख में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो एक 17 वर्षीय किशोरी के खिलाफ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में फरार था। घटना 4 जुलाई को हुई थी। आरोपी को पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।

छेड़छाड़ का फरार आरोपी गिरफ्तार

सौरिख, संवाददाता। थाना सौरिख पुलिस ने छेड़छाड़ और धमकी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। खडिऩी चौकी क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी के साथ 4 जुलाई को गांव के ही तनू उर्फ राज ने मौका पाकर छेड़छाड़ की थी और जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। किशोरी के चिल्लाने से आसपास के लोगों को आता देख युवक धमकियां देते हुए फरार हो गया था। घटना की जानकारी होने पर जब परिजनों ने विरोध किया, तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी।

ये भी पढ़ें:Auraiya News: नाबालिग से छेड़छाड़ व मारपीट का मुकदमा, आरोपी की तलाश में पुलिस

पीडि़त पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। बुधवार को थानाध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Crime News Kannauj Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।