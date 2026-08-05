छेड़छाड़ का फरार आरोपी गिरफ्तार
सौरिख में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो एक 17 वर्षीय किशोरी के खिलाफ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में फरार था। घटना 4 जुलाई को हुई थी। आरोपी को पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।
सौरिख, संवाददाता। थाना सौरिख पुलिस ने छेड़छाड़ और धमकी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। खडिऩी चौकी क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी के साथ 4 जुलाई को गांव के ही तनू उर्फ राज ने मौका पाकर छेड़छाड़ की थी और जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। किशोरी के चिल्लाने से आसपास के लोगों को आता देख युवक धमकियां देते हुए फरार हो गया था। घटना की जानकारी होने पर जब परिजनों ने विरोध किया, तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी।
पीडि़त पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। बुधवार को थानाध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।
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