दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
मिर्जापुर के लालगंज में, किशोरी को बहला-फुसला कर भगाने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार किया गया है। एक गांववाले ने आठ मई को उसके खिलाफ नाबालिग पुत्री के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मिर्जापुर। लालगंज पुलिस ने किशोरी को बहला फुसला के भगाने व दुष्कर्म के मामले में आरोपी सुभाव राजा गांव निवासी अभिषेक को गिरफ्तार किया है। गांव निवासी एक व्यक्ति ने आठ मई को आरोपी के विरुद्ध नाबालिग पुत्री को बहला-फुसला के भगाने का केस दर्ज कराया था।
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