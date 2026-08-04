चलती पैसेंजर ट्रेन पर पथराव मामले में एक आरोपित गिरफ्तार

सीवान, निज प्रतिनिधि। गोरखपुर कैंट से सीवान जंक्शन को आने वाली ट्रेन नंबर 55042 पैसेंजर ट्रेन मैनेजर पर पथराव करने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी नगर थाना क्षेत्र के नया किला नवलपुर निवासी मो. मजहर का पुत्र अरबाज है। गिरफ्तार युवक के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि 30 जुलाई 2026 को ट्रेन संख्या 55042 के ट्रेन मैनेजर पर पथराव की घटना हुई थी। इस मामले में रेल अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गयी। घटना के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय आरपीएफ निरीक्षक के नेतृत्व में आरपीएफ की टीम व सीआईबी छपरा की संयुक्त टीम लगातार अभियान चला रही थी।