चलती पैसेंजर ट्रेन पर पथराव मामले में एक आरोपित गिरफ्तार
सीवान में गोरखपुर कैंट से सीवान जंक्शन आने वाली ट्रेन के मैनेजर पर पथराव करने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने अरबाज नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना 30 जुलाई 2026 को हुई थी। कार्रवाई के दौरान, अन्य आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
सीवान, निज प्रतिनिधि। गोरखपुर कैंट से सीवान जंक्शन को आने वाली ट्रेन नंबर 55042 पैसेंजर ट्रेन मैनेजर पर पथराव करने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी नगर थाना क्षेत्र के नया किला नवलपुर निवासी मो. मजहर का पुत्र अरबाज है। गिरफ्तार युवक के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि 30 जुलाई 2026 को ट्रेन संख्या 55042 के ट्रेन मैनेजर पर पथराव की घटना हुई थी। इस मामले में रेल अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गयी। घटना के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय आरपीएफ निरीक्षक के नेतृत्व में आरपीएफ की टीम व सीआईबी छपरा की संयुक्त टीम लगातार अभियान चला रही थी।
इसी क्रम में रविवार को संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अरबाज को गिरफ्तार कर लिया। रेलवे सुरक्षा बल के अनुसार, मामले में अन्य आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अधिकारियों ने कहा कि रेलवे संपत्ति व यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें