छात्रा के साथ होटल में दुष्कर्म करने वाला युवक गिरफ्तार
बागपत में कक्षा नौ की छात्रा के साथ होटल में दुष्कर्म के आरोपी युवक शादाब को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद उसके बयान अदालत में दर्ज कराए गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।
बागपत। शहर निवासी कक्षा नौ की छात्रा के साथ होटल में दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। इससे पूर्व पीड़िता का मेडिकल कराकर अदालत में बयान दर्ज कराया गया। बागपत शहर के एक मोहल्ला निवासी महिला ने पुलिस को बताया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी कक्षा नौ में पढ़ती है। आरोप है कि पड़ोस में युवक शादाब और उसके साथी जुबैर ने बेटी को बहला-फुसलाकर अपने प्रभाव में कर लिया था। एक दिन शादाब बेटी को एक होटल में लेकर गया, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली गई।
जिसके बाद दोनों युवक उसकी बेटी को डरा-धमकाने लगे। जिससे बेटी का घर से निकलना भी दुश्वार हो गया। सीओ बागपत सुकन्या शर्मा का कहना है कि घटना का मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का अस्पताल में मेडिकल कराया गया। आरोपी युवक शादाब को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। जहां से न्यायाधीश ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। फरार चल रहे दूसरे आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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