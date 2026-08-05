Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छात्रा के साथ होटल में दुष्कर्म करने वाला युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
Follow us on Google News
share

बागपत में कक्षा नौ की छात्रा के साथ होटल में दुष्कर्म के आरोपी युवक शादाब को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद उसके बयान अदालत में दर्ज कराए गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।

छात्रा के साथ होटल में दुष्कर्म करने वाला युवक गिरफ्तार

बागपत। शहर निवासी कक्षा नौ की छात्रा के साथ होटल में दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। इससे पूर्व पीड़िता का मेडिकल कराकर अदालत में बयान दर्ज कराया गया। बागपत शहर के एक मोहल्ला निवासी महिला ने पुलिस को बताया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी कक्षा नौ में पढ़ती है। आरोप है कि पड़ोस में युवक शादाब और उसके साथी जुबैर ने बेटी को बहला-फुसलाकर अपने प्रभाव में कर लिया था। एक दिन शादाब बेटी को एक होटल में लेकर गया, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली गई।

ये भी पढ़ें:Bagpat News: नौवीं की छात्रा से होटल में दुष्कर्म, ब्लैकमेल करने का आरोप

जिसके बाद दोनों युवक उसकी बेटी को डरा-धमकाने लगे। जिससे बेटी का घर से निकलना भी दुश्वार हो गया। सीओ बागपत सुकन्या शर्मा का कहना है कि घटना का मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का अस्पताल में मेडिकल कराया गया। आरोपी युवक शादाब को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। जहां से न्यायाधीश ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। फरार चल रहे दूसरे आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rape Crime News Bagpat Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।