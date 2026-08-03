साधु पर हमले का एक आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा

कोतवाली पुलिस ने साधु की हत्या के प्रयास में वांछित आरोपी को रविवार की देर रात को गुरुकुल स्कूल के पास से गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को जेल भेजने की कार्यवाही की। रामकृष्ण दास शिष्य वृजबल्लभ दास निवासी परसी चकलाल, थाना लार, जनपद देवरिया ने रविवार को एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया था कि वह अपने चाचा गुरु राम अखण्डदास से मिलने उनके आश्रम देवरहा बाबा जीव जन्तु कल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट वेदान्ती आश्रम परिक्रमा मार्ग आया था, इस दौरान 31 जुलाई को वहां पहले से मौजूद भगवान दास शिष्य श्याम सुन्दर दास निवासी वरडीहा, थाना लार, जनपद देवरिया और उसके साथी ओमवीर राठौर, उमेश शर्मा एवं पांच से छह अज्ञात लोगों ने आश्रम को खाली करने की धमकी देते राम अखण्ड दास पर जान से मारने की नीयत से सरिया, रॉड, लाठी-डंडे से हमला कर दिया।