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एआई से बनी कथित आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने के आरोप में युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की आपत्तिजनक एआई से निर्मित तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के आरोप में बेला पुलिस ने राम खिलावन नामक युवक को गिरफ्तार किया है। शिकायत के बाद पुलिस ने उसे शांतिभंग के आरोप में चालान किया और जमानत पर रिहा कर दिया। मामले की जांच जारी है।

एआई से बनी कथित आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने के आरोप में युवक गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कथित आपत्तिजनक एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से निर्मित तस्वीरें वायरल करने के आरोप में बेला पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर शांतिभंग की आशंका में चालान किया है। मामले में पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, ग्राम सिरयावा निवासी राम खिलावन पुत्र स्वर्गीय जयराम के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा मीडिया संयोजक (बिधूना) शीलू श्रीवास्तव ने थाना बेला में शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की कथित आपत्तिजनक एआई से तैयार तस्वीरें प्रसारित की हैं।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान सोमवार को पुलिस ने आरोपी राम खिलावन को हिरासत में लेकर शांतिभंग की आशंका में उसका चालान कर उपजिलाधिकारी न्यायालय बिधूना के समक्ष पेश किया। जहां से उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी ने बताया कि शिकायत के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की गई है। मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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