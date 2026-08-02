नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने में एक गिरफ्तार
रामपुर में, नौकरी का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में बरेली के अर्चित उर्फ सलमान को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी संजय नगर जोगी नवादा का निवासी है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
रामपुर। युवती को नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने बरेली के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी अर्चित उर्फ सलमान पुत्र हसमत अली निवासी संजय नगर जोगी नवादा जिला बरेली है।
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