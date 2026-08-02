Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भागलपुर: शहर में जगह जगह कांवरिया सेवा शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

भागलपुर में कांवरियों के लिए व्यापक व्यवस्थाएँ की गई हैं। गंगा घाटों से बासुकीनाथ धाम और गोनू धाम के लिए रवाना हो रहे कांवरियों के लिए जिला प्रशासन और स्थानीय सामाजिक संगठनों ने सेवा शिविर लगाए हैं, जहां फलाहार, पानी और सरबत की व्यवस्था की गई है। रविवार को शिविरों में भक्ति गीत गूंज रहे हैं।

भागलपुर: शहर में जगह जगह कांवरिया सेवा शिविर

भागलपुर से अंकित आनंद की रिपोर्ट शहरी क्षेत्र के गंगा घाटों से जल भरकर बासुकीनाथ धाम और गोनू धाम के लिए रवाना होने वाले कांवरियों के लिए शहर में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिसिया व्यवस्था के अलावा शहर के कई सामाजिक संगठनों की ओर से कांवरिया मार्ग पर जगह जगह सेवा शिविर लगाया गया है। जहां कांवरियों के लिए फलाहार से लेकर पानी और सरबत तक की व्यवस्था की गई है। वहीं रविवार सुबह से ही इन शिविरों में बज रहे गीतों ने शहर के वातावरण को शिवमय बना दिया है।

ये भी पढ़ें:कांधे पर कांवर रखते ही कांवरियों के मिट जाते हैं कष्ट
ये भी पढ़ें:कांवरिया सेवा शिविर जारी, 2 अगस्त को भागलपुर के विप्र संभालेंगे कमान
ये भी पढ़ें:बांका: भागलपुर-बासुकीनाथ कांवरिया मार्ग पर बढ़ी शिवभक्तों की चहल-पहल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Bhagalpur
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।