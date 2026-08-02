भागलपुर: शहर में जगह जगह कांवरिया सेवा शिविर
भागलपुर में कांवरियों के लिए व्यापक व्यवस्थाएँ की गई हैं। गंगा घाटों से बासुकीनाथ धाम और गोनू धाम के लिए रवाना हो रहे कांवरियों के लिए जिला प्रशासन और स्थानीय सामाजिक संगठनों ने सेवा शिविर लगाए हैं, जहां फलाहार, पानी और सरबत की व्यवस्था की गई है। रविवार को शिविरों में भक्ति गीत गूंज रहे हैं।
भागलपुर से अंकित आनंद की रिपोर्ट शहरी क्षेत्र के गंगा घाटों से जल भरकर बासुकीनाथ धाम और गोनू धाम के लिए रवाना होने वाले कांवरियों के लिए शहर में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिसिया व्यवस्था के अलावा शहर के कई सामाजिक संगठनों की ओर से कांवरिया मार्ग पर जगह जगह सेवा शिविर लगाया गया है। जहां कांवरियों के लिए फलाहार से लेकर पानी और सरबत तक की व्यवस्था की गई है। वहीं रविवार सुबह से ही इन शिविरों में बज रहे गीतों ने शहर के वातावरण को शिवमय बना दिया है।
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