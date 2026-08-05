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सीबीएसई नॉर्थ जोन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आर्मी स्कूल हेमपुर के छात्रों का दबदबा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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काशीपुर में आयोजित सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आर्मी पब्लिक स्कूल हेमपुर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कक्षा 10 के अस्तित्व थापा ने अंडर-17 66-70 किग्रा में गोल्ड मेडल जीता, जबकि सिया ध्यानी ने अंडर-17 52-54 किग्रा में कांस्य पदक हासिल किया।

सीबीएसई नॉर्थ जोन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आर्मी स्कूल हेमपुर के छात्रों का दबदबा

काशीपुर। सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल, देहरादून में आयोजित सीबीएसई नॉर्थ जोन-1 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026-27 में आर्मी पब्लिक स्कूल हेमपुर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में कक्षा 10 के छात्र अस्तित्व थापा ने अंडर-17 66-70 किग्रा भार वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं कक्षा 10 की छात्रा सिया ध्यानी ने अंडर-17 52-54 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। विद्यालय के चेयरमैन ब्रिगेडियर सुखबीर सिंह और प्रधानाचार्य डॉ. मालिनी शर्मा ने खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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