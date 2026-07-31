इंट्रा क्लस्टर इंग्लिश डिबेट काम्पीटीशन आज
आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के तहत शुक्रवार को आर्मी पब्लिक स्कूल, बरेली कैंट में सेंट्रल कमांड इंट्रा क्लस्टर-2 इंग्लिश डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें एपीएस लखनऊ, आगरा, और देहरादून सहित सात टीमें हिस्सा लेंगी। मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर शशांक बहुगुणा होंगे।
आर्मी वेलफेयर एजूकेशन सोसायटी के निर्देशानुसार आर्मी पब्लिक स्कूल, बरेली कैंट की ओर से शुक्रवार को सेंट्रल कमांड इंट्रा क्लस्टर-2 इंग्लिश डिबेट कम्पटीशन का आयोजन जेएलए कारगिल हाल, सदर कैंट में सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसमें एपीएस लखनऊ, आगरा, देहरादून सहित सात टीमें प्रदर्शन करेंगी, जिनके बीच तर्क और वाद-विवाद का जबरदस्त मुकाबला होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधालय चैयरमेन ब्रिगेडियर शशांक बहुगुणा (सीएसओ, उत्तर भारत एरिया) रहेंगे।
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