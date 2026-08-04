सीबीएसई एथलेटिक्स में आर्मी पब्लिक स्कूल को तीसरा स्थान
आर्मी पब्लिक स्कूल, न्यू कैंट ने सीबीएसई क्लस्टर-5 बालिका एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओवरऑल तीसरा स्थान हासिल किया, टीम ने 71 अंक जुटाए। प्रतियोगिता 28 से 31 जुलाई तक सेंट माइकल्स स्कूल में हुई। प्रधानाचार्या ने खिलाड़ियों की मेहनत और टीम भावना की सराहना की।
आर्मी पब्लिक स्कूल, न्यू कैंट ने सीबीएसई क्लस्टर-5 बालिका एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओवरऑल तीसरा स्थान हासिल किया। स्कूल की टीम ने कुल 71 अंक अर्जित किए। 28 से 31 जुलाई तक सेंट माइकल्स स्कूल, बलिया में आयोजित क्लस्टर-5 के 39 विद्यालयों की बालिका टीमों ने विभिन्न एथलेटिक्स स्पर्धाओं में प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्या नीना शंकर ने खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को सराहा।इस प्रतियोगिता में वाईएमसीए स्कूल ने 66 अंकों के साथ चौथा, एमपीवीएम गंगा गुरुकुलम 40 अंकों के साथ सातवां और खेलगांव पब्लिक स्कूल ने 25 अंक प्राप्त कर 10वां स्थान प्राप्त किया। टीम के कोच व खेल शिक्षक महेंद्र दुबे ने बताया कि खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, नियमित अभ्यास और टीम भावना ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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