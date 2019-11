PAK ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, कृष्णा घाटी सेक्टर में एक जवान शहीद

पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार जारी हैं। जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया। इसमें एक जवान शहीद हो गया है। यह जानकारी जम्मू के डिफेंस पीआरओ ने दी।

Defence PRO Jammu: One Army jawan has lost his life in ceasefire violation by Pakistan in KG sector of Mendhar sub-division #JammuAndKashmir