जिंदा ग्रेनेड ले जा रहा था सेना का जवान? श्रीनगर हवाईअड्डे पर हिरासत में लिया गया

उन्होंने कहा कि आर्मी जवान के सामान से कथित तौर पर एक जिंदा ग्रेनेड बरामद हुआ था, जिसके बाद उसे हवाईअड्डे पर ही हिरासत में लिया गया। जवान की पहचान तमिलनाडु निवासी बालाजी संपत के रूप में हुई है।

