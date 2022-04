सेना प्रमुख के पद पर नरवणे का आज आखिरी दिन, बोले- पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने को भारत तैयार, लेकिन छोड़े कश्मीर राग

रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव और रक्षा आपूर्ति पर इसके प्रभाव पर उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों पर निर्भर है, लेकिन हमेशा स्टॉक में एक बफर बनाए रखा है। इसलिए निकट अवधि में प्रभावित नहीं होगा।

इस खबर को सुनें