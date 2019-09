आर्मी चीफ बिपिन रावत बोले- एयर स्ट्राइक के बाद बालाकोट में फिर सक्रिय हुए आतंकी शिविर

चेन्नई में सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि कश्मीर घाटी में आतंकवादियों और पाकिस्तान से उनके संचालकों के बीच संचार टूट गया है, लेकिन लोगों के बीच लोगों के बीच संचार नहीं टूटा है। उन्होंने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों के संदर्भ में कहा कि बालाकोट हाल ही में फिर सक्रिय हो गया। आपको दें कि भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट 26 फरवरी को एयरस्ट्राइक कर आतंकी शिविरों को तबाह किया था।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को हमारे क्षेत्र में घुसाने के लिए संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है। हम संघर्ष विराम उल्लंघन से निपटना जानते हैं। हमारे सैनिकों को पता है कि खुद को कैसी स्थिति में रखना और कार्रवाई करनी है। हम सतर्क हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकतम घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया जाए।

Army Chief General Bipin Rawat: Pakistan violates ceasefire to push terrorists into our territory. We know how to deal with ceasefire violations. Our troops know how to position themselves and take action. We are alert and will ensure that maximum infiltration bids are foiled. https://t.co/88UjUARGHj