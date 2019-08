LoC पर बढ़ी पाक की हलचल, सेना प्रमुख बिपिन रावत ने दिया ये जवाब

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत (Bipin Rawat) ने मंगलवार को कहा कि यदि विरोधी एलओसी (LoC) के पास सक्रिय रहना चाहते हैं तो फिर यह उनका फैसला है। हर कोई एहतियातन तैनाती करता है और हमें इसके बारे में ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि जहां तक भारतीय सेना का सवाल है तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए।

Army Chief General Bipin Singh Rawat on situation in Valley after #Article370Revoked: The bonhomie we had with people in the 70s-80s, we want the same again. We were deployed there, and we used to meet without guns, and if everything goes well, we will again meet without guns. https://t.co/Fr8ChHdK0O