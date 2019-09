'सेना हमेशा तैयार': पीओके को मोदी सरकार का अगला एजेंडा बताने वाले बयान पर बोले सेना प्रमुख

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को बयान दिया था कि मोदी सरकार का अब अगला एजेंडा पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) को भारत में मिलाना है। इस बयान पर सेना प्रमुख ने कहा है कि भारतीय सेना हमेशा तैयार है।

#WATCH Army Chief, General Bipin Rawat on Union Minister Jitendra Singh's statement, “Next agenda is retrieving PoK & making it a part of India”: Govt takes action in such matters. Institutions of the country will work as per the orders of the govt. Army is always ready. pic.twitter.com/RUS0eHhBXB