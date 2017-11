J&K: सुरक्षाबल और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक जवान शहीद

उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है और तीन जवान घायल हो गए हैं। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। खबरों की मानें तो सुरक्षाबल को कुपवाड़ा के जंगलों में आतंकावादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। जिसके बाद सेना ने तलाशी अभियान शुरू किया था।

इससे पहले आज सुबह जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के तीन सदस्य मारे गए। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हंदवाड़ा क्षेत्र के मगम में तलाशी अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि आतंकवादी संगठन लश्कर के तीन आतंकी मारे गए। अंतिम खबर आने तक सुरक्षा बलों का अभियान जारी था।

#Visuals from J&K: One army jawan lost his life and three injured in Kupwara encounter, operation underway. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/xlIMKC258P