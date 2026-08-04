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दबंगों ने राइफल से फायरिंग कर फैलाई दहशत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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किशनी। थाना क्षेत्र के ग्राम मदनापुर गपचरिया में दबंगों ने घर के बाहर आकर गाली गलौज और फायरिंग की।

दबंगों ने राइफल से फायरिंग कर फैलाई दहशत

थाना क्षेत्र के ग्राम मदनापुर गपचरिया में दबंगों ने घर के बाहर आकर गाली गलौज और फायरिंग की। जिससे दहशत फैल गई। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। शोरगुल होने पर लोग जमा हुए तो आरोपी मौका पाकर भाग निकले। तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना की खबर पाकर पुलिस पहुंच गई और घटना की जानकारी जुटाई। थाना क्षेत्र के ग्राम मदनापुर गपचरिया निवासी अमन सिंह पुत्र विनोद तोमर ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि 31 जुलाई की रात 11 बजे गांव के ही राजेंद्र तोमर उर्फ लल्ला पुत्र सूरज सिंह तोमर, सुखवीर पुत्र चंद्रपाल सिंह अवैध हथियार लेकर उसके घर आए और उसे व उसके घरवालों के साथ गाली गलौज करने लगे।

उसे जान से मारने की धमकी दी गई। दहशत फैलाने के लिए आरोपियों ने कई राउंड फायरिंग की। जिससे पूरा परिवार भयभीत हो गया और घर का दरवाजा बंद कर लिया। इस घटना की सीसीटीवी कैमरे में रिकार्डिंग हो गई। राजेंद्र सिंह पर हत्या जैसे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह उसके साथ कभी भी कोई आपराधिक घटना कर सकता है। थाना प्रभारी गगन गौड़ ने बताया कि घटना की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी राजेंद्र और सुखवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों फरार हैं, पुलिस उनकी तलाशी कर रही है। जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी और जेल भेजा जाएगा।

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