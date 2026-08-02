यमनुा एक्सप्रेसवे पर चांदी से भरा बैग लूटा

ग्रेटर नोएडा, प्रमुख संवाददाता। यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से आगरा जा रहे सर्राफा व्यापारी के मुनीम से रविवार को कच्ची चांदी से भरा बैग लूटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि हथियारबंद बदमाशों ने मुनीम को घेर लिया और हथियार के बल पर वारदात को अंजाम दिया। हालांकि, पुलिस ने प्रथम दृष्टा घटनाक्रम को संदिग्ध माना है। जानकारी के अनुसार, दिल्ली निवासी सर्राफा व्यापारी का मुनीम राम कुमार शर्मा रविवार सुबह अपने एक साथी के साथ कार से कच्ची चांदी लेकर आगरा जा रहा था। यमुना एक्सप्रेसवे पर करीब दो किलोमीटर माइल स्टोन के पास दोनों ने कार रोककर ड्राइविंग सीट बदलनी चाही। जैसे ही उन्होंने कार रोककर कार की खिड़की खोली, तभी पीछे से बाइक सवार बदमाश पहुंचे और हथियार दिखाकर कार में रखा चांदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पीड़ित के मुताबिक बैग में लाखों रुपये मूल्य की कच्ची चांदी थी, जिसे आगरा में आभूषण तैयार कराने के लिए ले जाया जा रहा था。