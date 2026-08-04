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ट्रक चालक को हथियार के बल पर रोक रंगदारी मांगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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पलवल में एक ट्रक चालक से 7-8 युवकों द्वारा हथियारों के बल पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने ट्रक चालक को धमकी देकर प्रति चक्कर 20 हजार रुपये की मांग की। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी है।

ट्रक चालक को हथियार के बल पर रोक रंगदारी मांगी

पलवल, अजित कुमार। होडल थाना अंतर्गत ट्रक चालक को रोककर हथियारों के बल पर रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात 7-8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पलवल के हुडा सेक्टर-दो निवासी और अमन रोड़ लाइंस के संचालक अमन गोयल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी कंपनी का ट्रक 10 जुलाई की सुबह माल भरने के लिए पलवल से होडल जा रहा था। सुबह करीब 10 बजे बाबरी मोड़ के पास वैगनआर और स्विफ्ट कार में सवार 7-8 युवकों ने ट्रक रुकवा लिया। आरोप है कि बदमाशों ने चालक नैमसिंह को बन्दूक , लाठी, डंडे और रॉड दिखाकर गाली-गलौज व हाथापाई की।

आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा कि यदि इस मार्ग पर ट्रक चलाना है तो 20 हजार रुपये प्रति चक्कर की पर्ची कटवानी होगी, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।शिकायतकर्ता के अनुसार, मौके पर लोगों की भीड़ जुटने पर आरोपी फरार हो गए। घटना की सूचना उसी समय डायल-112 पर दी गई थी।होडल थाना प्रभारी बलजीत सिंह का कहना है कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

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