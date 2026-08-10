Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पूर्णिया : एसएसबी क्षेत्रक मुख्यालय में रक्तदान शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

पूर्णिया में सशस्त्र सीमा बल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अधिकारियों और जवानों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। उप-महानिरीक्षक ने रक्तदान के महत्व पर बल दिया और सभी को नियमित रक्तदान के लिए प्रेरित किया। यह कार्यक्रम सामाजिक सेवा के प्रति बल की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

पूर्णिया : एसएसबी क्षेत्रक मुख्यालय में रक्तदान शिविर

पूर्णिया से धीरज कुमार की रिपोर्ट पूर्णिया। सशस्त्र सीमा बल क्षेत्रक मुख्यालय पूर्णिया के प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों एवं जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए स्वेच्छा से रक्तदान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप-महानिरीक्षक मधुकर अमिताभ द्वारा किया गया। इस अवसर पर रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्तदान एक महान एवं जीवनदायी कार्य है, जिससे अनेक जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन प्राप्त होता है । उन्होंने सभी कार्मिकों को समय-समय पर रक्तदान करने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर कमान्डेंट(प्रशासन) जनार्दन मिश्र ने कहा कि रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प उपलब्ध नहीं है तथा किसी भी आपातकालीन स्थिति में रक्तदान ही जीवन बचाने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

रक्तदान से न केवल जरूरतमंदों की सहायता होती है, बल्कि यह रक्तदाता के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक माना जाता है । रक्तदान शिविर सामाजिक सरोकारों के प्रति सशस्त्र सीमा बल की प्रतिबद्धता तथा जनसेवा के प्रति उसके समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।